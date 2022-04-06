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Орбан предложил Будапешт для переговоров Зеленского и путина

Орбан предложил Будапешт для переговоров Зеленского и путина

Виктор Орбан

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что пригласил президента рф владимира путина и Президента Украины Владимира Зеленского, а также президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца приехать в Будапешт для переговоров, пишет УНН со ссылкой на euronews.

Цитата

"Ответ был положительный, но российский президент говорит, что имеет определенные условия", — сказал он.

Детали

Орбан также заявил, что "все наше влияние мы собираемся использовать для достижения перемирия, прекращения огня", предупредив, что "война становится все более жестокой".

Кроме того, Орбана, который является пророссийским и считается близким союзником путина, четко спросили, кто, по его мнению, начал войну.

"Это вполне понятно", — сказал он. "Это война, которую начала россия", - отметил он, также описывая Москву как "агрессора".

Орбан призвал расследовать "все зверства" и сказал, что "любое зверство против гражданского населения должно быть решительно осуждено".

Дополнение

Переизбранный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешту не будет проблемой платить за российский газ рублями, о чем для "недружественных стран" недавно распорядился президент рф владимир путин.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Венгрия, война, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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