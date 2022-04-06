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6 апреля 2022, 16:30 • Саша Картер • 8295
У черноморского побережья Турции вновь обнаружили морскую мину
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Черном море у побережья Турции снова обнаружили морскую мину, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.
Детали
По данным Минобороны Турции, специалисты сил морского спецназа Турции (SAS) в среду пытаются нейтрализовать морскую мину, обнаруженную у черноморского побережья страны вблизи населенного пункта Кефкен на северо-западе.
Ранее морские мины были нейтрализованы в районе пролива Босфор и на побережье района Игнеада вблизи границы с Болгарией.
Тогда сообщали, что речь идет о мине старого образца.
Источник: УНН
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