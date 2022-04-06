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У черноморского побережья Турции вновь обнаружили морскую мину

У черноморского побережья Турции вновь обнаружили морскую мину

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Черном море у побережья Турции снова обнаружили морскую мину, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

Детали

По данным Минобороны Турции, специалисты сил морского спецназа Турции (SAS) в среду пытаются нейтрализовать морскую мину, обнаруженную у черноморского побережья страны вблизи населенного пункта Кефкен на северо-западе.

Ранее морские мины были нейтрализованы в районе пролива Босфор и на побережье района Игнеада вблизи границы с Болгарией.

Тогда сообщали, что речь идет о мине старого образца.

Источник: УНН
Теги: Черное море, Турция
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