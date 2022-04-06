С начала войны в Украине погибло 27 спасателей

КИЕВ. 6 апреля. УНН. С начала вторжения россии в Украине погибло 27 работников Государственной службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram ГСЧС.

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"С начала военной агрессии российской федерации погибло 27 спасателей, еще 72 сотрудники ГСЧС получили травмы", — говорится в сообщении.

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Также в ГСЧС сообщили, что Германия и Чехия будут лечить тяжелораненых украинских спасателей.

Уже сегодня, 6 апреля, трех работников ГСЧС из Киева, Киевской и Запорожской области доставили во Франкфурт (Германия), а оттуда в специализированные клиники.

Транспортировки организовали общество Красного Креста Украины и совместный отчетно-ситуационный центр GMLZ федерального управления гражданской защиты и помощи во время катастроф BBK при логистической поддержке немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) ГмбХ.

Как отметили, такие перевозки будут проводить и дальше.

Напомним

По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения россии в Украине погибло 1480 мирных жителей.