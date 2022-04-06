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Новости: Криминал и ЧП
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С начала войны в Украине погибло 27 спасателей

С начала войны в Украине погибло 27 спасателей

КИЕВ. 6 апреля. УНН. С начала вторжения россии в Украине погибло 27 работников Государственной службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram ГСЧС.

Цитата

"С начала военной агрессии российской федерации погибло 27 спасателей, еще 72 сотрудники ГСЧС получили травмы", — говорится в сообщении.

Добавим 

Также в ГСЧС сообщили, что Германия и Чехия будут лечить тяжелораненых украинских спасателей.

Уже сегодня, 6 апреля, трех работников ГСЧС из Киева, Киевской и Запорожской области доставили во Франкфурт (Германия), а оттуда в специализированные клиники.

Транспортировки организовали общество Красного Креста Украины и совместный отчетно-ситуационный центр GMLZ федерального управления гражданской защиты и помощи во время катастроф BBK при логистической поддержке немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) ГмбХ.

Как отметили, такие перевозки будут проводить и дальше.

Напомним 

По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения россии в Украине погибло 1480 мирных жителей.

Источник: УНН
Теги: ГСЧС
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