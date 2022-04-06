Нефтеперерабатывающие заводы Китая избегают новых сделок на покупку российской нефти - Reuters

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Китайские государственные нефтеперерабатывающие заводы придерживаются существующих российских нефтяных контрактов, но избегают заключения новых, несмотря на большие скидки от рф. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам двух источников Reuters, китайские государственные компании не хотят, чтобы их открыто поддерживала Москва, приобретая дополнительные объемы нефти после того, как в прошлом месяце Вашингтон запретил российскую нефть, а Европейский союз ввел санкции против крупнейших российских экспортеров "Роснефти" и "Газпром нефти".

"ГП проявляют осторожность, поскольку их действия могут быть расценены как действия правительства Китая, и ни одно из них не хочет, чтобы его выделяли как покупателя российской нефти", - сказал один из источников.

Источники ожидают, что китайские государственные компании будут придерживаться своих долгосрочных и существующих контрактов на поставку российской нефти, но будут избегать новых спотовых сделок.

Unipec, торговое подразделение Sinopec и ведущий покупатель российской нефти, в последние недели на регулярных внутренних совещаниях предупреждала свои глобальные команды о рисках работы с российской нефтью.

Unipec отгрузил 500 000 тонн нефти сорта Urals из российских балтийских портов в марте, что является самым большим объемом за несколько месяцев, поставленным "Сургутнефтегазом" на месте и в рамках экспортного тендера "Роснефти", который Unipec выиграл для отгрузок в период с сентября 2021 года по март 2022 года, согласно данным трейдеров и судоходных компаний.

Его последними соглашениями с Urals будут две апрельские поставки общим объемом 200 000 тонн от российского производителя "Сургутнефтегаз".

По словам источников, другие государственные покупатели - PetroChina, CNOOC и Sinochem - отказались от российской смеси ВСТО для отгрузки в мае.

По словам второго источника, Sinopec сталкивается с проблемами оплаты даже по соглашениям, согласованным ранее, поскольку не склонны к риску государственные банки стремятся сократить финансирование сделок, связанных с российской нефтью.

Ожидается, что в мае российские поставщики - "Роснефть"Сургутнефтегаз" и "Газпром нефть", а также независимые производители в лице швейцарского трейдера Paramount Energy - отгрузят из порта Козьмино рекордные 3,3 млн тонн ВСТО.

Падение китайского импорта российской нефти может побудить его гигантские государственные нефтеперерабатывающие заводы обратиться к альтернативным источникам, что усилит опасения по поводу глобальных поставок, что привело к тому, что эталонные цены на нефть марки Brent достигли 14-летнего максимума около 140 долларов за баррель в начале марта, после того, как россия вторглась в Украину в феврале.

С тех пор фьючерсы на нефть марки Brent снизились до уровня ниже 110 долларов после того, как Соединенные Штаты и их союзники объявили о планах высвободить запасы из стратегических резервов.

Контекст

В последние годы Китай и россия развивают все более тесные связи, и совсем недавно, в феврале, объявили о "беспредельном" партнерстве, а Китай отказался осудить действия россии в Украине или назвать их войной.

Китай неоднократно критиковал западные санкции против россии.

Китай, крупнейший в мире импортер нефти, является крупнейшим покупателем российской нефти объемом 1,6 млн баррелей в сутки, половина из которых поставляется по трубопроводам в рамках межправительственных контрактов.

До войны россия поставляла 15% импортируемой Китаем нефти - половину этого объема Восточно-Сибирским трубопроводом и трубопроводом Атасу-Алашанькоу, а остальное - танкерами из своих черноморских, балтийских и дальневосточных портов.