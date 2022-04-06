Забота о самых маленьких: "Наша Ряба" передала первую партию детского питания благотворительным фондам

КИЕВ. 6 апреля. УНН. "Наша Ряба" запустила детское питание и передала первую партию на благотворительность, сообщает УНН.

Детали

"С помощью благотворительных фондов продукт, изготовленный в Европе из лучшей курицы без антибиотиков, поедет к малышам и семьям, которые из-за войны оказались в сложных обстоятельствах", - отметили в компании.

"Наша Ряба" передает на благотворительность всю партию своего нового продукта - детского питания "КОКО" для детей в возрасте от 6 мес. до 1,5 лет.

"Идея выпускать детское питание из курочки "Наша Ряба" появилась задолго до войны. Команда инноваций бренда нашла в Европе завод, который может изготавливать продукт самого высокого качества. В марте первая партия "КОКО" была готова и доставлена в Украину. Но в магазины не поехала.

Учитывая то, что из-за войны многие дети оказались в сложных условиях, часто без средств к существованию, компания решила передать всю партию детского питания "КОКО" на благотворительность. Для бренда "Наша Ряба" это еще один способ поддержать потребителей, в том числе самых маленьких", - рассказали в компании.

Чтобы помощь в виде детского питания быстро доехала до семей с детьми в возрасте до 1,5 года, компания заручилась поддержкой благотворительных фондов и организаций. Сейчас "Наша Ряба" передает детское питание в Карітас України, Unicef, Фонд Маша, фонд Твоя опора, Клуб Добродіїв, СОС Дитячі містечка України, Благодійний фонд Євгена Пивоварова. Привлекает и благотворительный фонд "МХП-Громаді". Первые партии вкусных и натуральных супов-пюре из курицы с овощами и тыквой уже едут к деткам Черниговщины, Полтавщины, Сумской и Киевской области. В ближайшие дни детское питание получат семьи и в других регионах Украины.

"Забота о других, единство и добрые дела - это то, что поможет Украине выстоять и победить. Какими бы сложными ни были времена "Наша Ряба" остается рядом с потребителями и поддерживает украинцев", - отметили в компании.

Справка

"Наша Ряба" - бренд охлажденной курятины высокого качества, без антибиотиков и гормонов роста, принадлежащий международной компании МХП.

Использование новейших технологий, соблюдение всех санитарно-гигиенических норм во время производства и фасовки и оперативная доставка курятины уже давно сделали продукцию торговой марки лидером среди украинских брендов. "Наша Ряба" заботится об украинских семьях более 20 лет.

Ранее сообщалось, что МХП передал уже более восьми тысяч тонн гуманитарной помощи на сумму почти 500 тысяч гривен.