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Вторжение РФ: спасатели начали разбирать завалы в Бородянке

Вторжение РФ: спасатели начали разбирать завалы в Бородянке

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сегодня именно в Бородянке наши спасатели начали разбирать завалы на улице Центральной. Об этом говорится в сообщении ГСЧС в Telegram, передает УНН.

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"Бородянка... Еще один уголок Киевщины, который нелюди прославили на весь мир своими зверствами. Сегодня именно в Бородянке наши спасатели начали разбирать завалы на улице Центральной. Несмотря на масштабы разрушений, мы можем лишь догадываться о том, сколько жутких находок ждет нас", - говорится в сообщении.

По словам спасателей, "даже после увиденного в Буче или Гостомеле нельзя быть готовым спокойно воспринимать страшную смерть каждой невинной души. Но мы не орки, мы не можем никого оставить под открытым небом, поэтому обязательно найдем всех, чтобы родные могли должным образом проститься с жертвами русских нелюдей".

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, спасатели, война
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