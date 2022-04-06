Орки применяли все имеющееся оружие для геноцида украинского народа – разведка

КИЕВ. 6 апреля. Украинские разведчики нашли в разбитой российской технике документы, которые свидетельствуют о намерении оккупантов убивать украинских граждан на захваченных землях, пишет УНН со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Детали

Вблизи населенного пункта Дымер Киевской области спецназовцы ГУР МО Украины уничтожили колонну росгвардии. По данным разведчиков, оставленные оккупантами в разбитых машинах документы являются очередным свидетельством намерений российских нелюдей убивать народ Украины на уже оккупированных ими территориях.

В частности, военнослужащие росгвардии 748 отдельного батальона оперативного назначения (в / ч 6912, г. Хабаровск) для ”демилитаризации“ и ”денацификации" мирных городков Киевской области везли с собой автоматическое оружие и тяжелые пулеметы.

"Братский“ русский народ видимо собирался повторить ”подвиги" гитлеровцев в Бабьем Яре. Добытые документы станут очередными доказательствами военных преступлений россии в международных судах, а трофейное оружие украинские разведчики уже передали в подразделения на востоке и юге Украины”, - отметили в разведке.

Ранее

Как писал УНН, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает признать военные преступления россии в войне против Украины геноцидом украинской нации.