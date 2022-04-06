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В оккупированной Каховке будет работать "военная полиция" рашистов

В оккупированной Каховке будет работать "военная полиция" рашистов

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Во временно захваченной Каховке в Херсонской области общественное формирование "Щит" прекращает патрулирование. В городе будет работать так называемая "военная полиция" российских оккупантов. Об этом сообщает Каховская городская территориальная община, информирует УНН.

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"Уважаемые каховчане и жители нашей общины! Большая просьба внимательно прочитать текст и прислушаться к нему. С этой ночи ОФ "Щит" прекращает патрулирование. Патрулировать город будет военная полиция. Большая просьба соблюдать комендантский час и не провоцировать военных", - говорится в сообщении.

Дополнение 

В начале апреля в Каховке Херсонской области российские оккупанты сместили городскую власть и назначили своих руководителей.

Добавим

В Херсоне и Каховке мирные жители вышли на улицы ради мирного митинга против оккупации российскими захватчиками своих городов, однако рашисты начали стрелять по горожанам.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область
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