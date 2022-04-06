Оккупанты наращивают геноцид украинского народа в Мариуполе - омбудсмен

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Российские оккупанты наращивают геноцид украинского народа в Мариуполе. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram, пишет УНН.

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"Российские террористические войска наращивают геноцид украинского народа в Мариуполе. Жители сообщают, что из/в город никого не допускают. Появился еще один фильтрационный лагерь в Мангуше и отныне все, кто выезжает в Бердянск, должны пройти фильтрацию. Жесткую и длительную. Окупанты проводят "зачистку" - пытаются выявить всех "нацистов", к которым относят всех несогласных с их режимом и оккупацией", - написала Денисова.

Детали

По ее словам, на постоянной основе проводится депортация украинцев в рф, по информации свидетелей, в фильтрационный лагерь попала последняя действующая в городе Мариуполь больница № 4 со всем персоналом и больными.

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Денисова сообщила, что есть показания горожан о завозе в Мариуполь специальной техники - мобильных крематориев и техники для разбора завалов.

"Жители, которые являются сторонниками вторжения, и террористы псевдогосударственного образования "ДНР" собирают тела погибших, замученных и убитых ими по городу для дальнейшего уничтожения в мобильных крематориях или просто в очагах", - написала Денисова.

Она отметила, что на сайте оккупационной власти было выявлено распоряжение так называемого "главы ДНР" Дениса Пушилина к так называемой "генеральной прокуратуры" предоставить предложения по нормативному правовому регулированию в денацификации Украины.

"Данное распоряжение направлено на создание дополнительных оснований для привлечения к ответственности наших граждан на временно оккупированных территориях за проукраинскую позицию и "узаконивание" фильтрационных лагерей в Докучаевске и Мангуше. Такие действия РФ и ее марионеточного псевдогосударственного образования "ДНР" подпадают под определение преступления "геноцид", в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказания за него и статьи 6 Римского статута Международного уголовного суда", - сообщила Денисова.

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Она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения рф в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений рф в Украине.