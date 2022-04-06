Новости: Общество
6 апреля 2022, 18:53 • Анна Мурашко • 11175
Украинские военные на Луганском направлении уничтожили вражеский танк
КИЕВ. 6 апреля. УНН. На Луганском направлении украинские военные уничтожили вражеский танк. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"День 42. Луганское направление. Военнослужащие одного из отдельных мотопехотных батальонов 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко уничтожили вражеский танк", - говорится в сообщении.
Дополнение
В Мариуполе бойцы полка "Азов" за сутки повредили 2 танка, уничтожили склад боеприпасов врага и много оккупационной пехоты.
Источник: УНН
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