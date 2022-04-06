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Украинские военные на Луганском направлении уничтожили вражеский танк

КИЕВ. 6 апреля. УНН. На Луганском направлении украинские военные уничтожили вражеский танк. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"День 42. Луганское направление. Военнослужащие одного из отдельных мотопехотных батальонов 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко уничтожили вражеский танк", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Мариуполе бойцы полка "Азов" за сутки повредили 2 танка, уничтожили склад боеприпасов врага и много оккупационной пехоты.

Источник: УНН
Теги: Луганск и Луганская область
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