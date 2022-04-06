Установлены личности пятерых погибших в подвале Бучи - Геращенко

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Установлены личности пятерых погибших мужчин в подвале Бучи. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram, передает УНН.

Детали

Геращенко сообщил, что ему удалось узнать личности погибших мужчин в Буче, на месте гибели которых он побывал вместе с международной группой журналистов:

1. Матешко Сергей Викторович, 1981 года рождения, уроженец пгт Гостомель, не работает.

2. Шульмейстер Дмитрий Валерьевич, 1968 года рождения, уроженец Киева, частный предприниматель.

3. Бойченко Владимир Леонидович, 1987 года рождения, уроженец Бучи, слесарь.

4. Прудько Виктор Эдуардович, 1997 года рождения, уроженец Гостомеля, установщик дверей.

5. Прудько Валерий Петрович, 1974 года рождения, уроженец Гостомеля, сантехник.

Советник главы МВД заверил, расскажет отдельно о каждом погибшем.

Напомним

Мэр города Буча Анатолий Федорук сообщил, что около 320 мирных жителей были расстреляны российскими захватчиками во время оккупации города.