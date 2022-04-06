Обстрел пункта раздачи гуманитарки в Угледаре: число жертв возросло до 4

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Утром враг цинично обстрелял мирных жителей Угледара, пришедших получить гуманитарную помощь. В результате обстрела - 4 погибших и 4 раненых. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.

Детали

По словам Кириленко, сегодня снова наибольшую активность россияне проявляют в центре и на юге области.

"Утром враг цинично обстрелял мирных жителей Угледара, пришедших получить гуманитарную помощь. В результате обстрела - 4 погибших и 4 раненых", - сообщил председатель ОВА.

По его словам, дважды под обстрелы попала Очеретинская община - известно о 1 погибшем человеке, повреждено по меньшей мере 6 жилых домов, детский сад и нежилое помещение.

Кроме того, в Марьинской общине в результате обстрела ранены 4 гражданских, повреждены 2 дома. Также сегодня россияне открыли огонь в направлении Гродовки и Новогродовки.

"Выстоим! А россияне будут держать ответ за каждое свое преступление", - резюмировал глава ОВА.

Ранее

В Угледаре Донецкой области российские захватчики обстреляли из реактивной артиллерии место раздачи гуманитарной помощи, сначала было известно о двух погибших.