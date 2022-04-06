Если бы пали Чернигов и Сумы, то Киеву пришлось бы очень скверно - Арестович

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Если бы пали Чернигов и Сумы, то Киеву пришлось бы очень плохо. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович и показал фото разрушенного Чернигова на своей странице в Facebook, передает УНН.

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"Если бы пали Чернигов и Сумы, то Киеву пришлось бы очень скверно. И появилась бы вероятность, что российские войска разрезали бы пути сообщения в направлении Львов - Киев - Харьков, а это уже было бы не просто плохо, а почти конец. Но Чернигов и суммы не пали", - написал Арестович.

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Также советник председателя ОП поделился фото из разрушенного Чернигова.

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