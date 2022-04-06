Зеленский объяснил, какими должны быть гарантии безопасности, чтобы не повторить судьбу "Будапешта"

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, которые должны быть прописаны в гарантиях безопасности для Украины, чтобы не повторить судьбу Будапештского меморандума. Об этом он сообщил в интервью турецкому каналу Habertürk, передает корреспондент УНН.

Цитата

На вопрос как предотвратить повторение истории, как, например с Будапештским меморандумом, Зеленский ответил: "(Должен быть - ред.) серьезный юридический документ, детально прописанный. Что будет за то, что страна нарушит этот новый документ относительно гарантий".

Детали

Президент отметил, что в гарантиях безопасности должны быть прописаны:

· Какой отпор получит страна которая нарушит гарантии, как она будет изолирована

· Какое оружие получит страна, на которую напали

· Как будет воевать страна на которую напали

· Какие санкции будут

· Что будет с бизнесом той или иной страны

· Какое оружие получит страна, на которую будет совершено нападение, в каких объемах

"Всё это должно быть конкретно прописано. Мало того, это все должно быть проголосовано в парламентах тех стран, которые являются гарантерами будущей безопасности нашего государства. Страна, которая может нарушить этот документ должна знать заранее, что с ней произойдет и народ этого государства также будет знать подробно, что будет с ним. Это очень важно, чтобы даже мысли не возникло наступать на чужую территорию", - рассказал Зеленский.

Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на полную поддержку со стороны Турецкой Республики.

"Со стороны лидера вашей страны (Турции -ред.). Мы рассчитываем от некоторых государств такую поддержку, какую бы они получили от Украины и в этом сомнения нет", - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский сообщал, что США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция и Израиль уже готовы обсуждать список гарантий безопасности для Украины.

США и союзники обдумывают, как Запад может предоставить Украине альтернативные гарантии безопасности, если она откажется от своей заявки на членство в НАТО в качестве уступки россии.

Зеленский отмечал, что США пока что не согласны предоставить Украине гарантии безопасности в том виде, как просит наша страна.

Кроме того, Зеленский сообщал, что Украина пока не получила список стран с их подтвержденным согласием о предоставлении гарантий безопасности.