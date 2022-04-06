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Турция ведет переговоры об эвакуации раненых людей из Мариуполя кораблями - Зеленский

Турция ведет переговоры об эвакуации раненых людей из Мариуполя кораблями - Зеленский

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сейчас ведутся переговоры с Турцией, чтобы россия разрешила эвакуировать раненых людей из Мариуполя на кораблях. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому каналу Habertürk, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Сегодня мы, например, говорим о том, чтобы вывезти из Мариуполя раненых людей. Пока рано сказать о результате этой операции. Она открыта. И здесь есть именно посредническая миссия Турции. Потому что мы планируем это делать на кораблях Турции",- сказал Зеленский.

Детали

Зеленский отметил, что как Президент должен вести диалог с россией даже после увиденного в Буче, хотя он не имеет большого желания, потому что понимает с кем имеет дело.

Поэтому другие страны, в частности Турция, будут посредниками.

Дополнение

Ранее Зеленский сообщал, что Турция уже сегодня готова вывезти раненых и погибших в городе Мариуполь, но из порта в Бердянске.

Сейчас в заблокированном российскими оккупантами Мариуполе в нечеловеческих условиях продолжает находиться 130 тысяч гражданских.

Мэр города Вадим Бойченко сообщил, что только по предварительным оценкам в Мариуполе за месяц блокады погибло 5 тысяч человек, из которых примерно 210 - дети.

Источник: УНН
Теги: Украина, Турция, Владимир Зеленский
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