Зеленский: есть вещи, о которых нам с путиным нужно попытаться договориться

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть вещи, о которых ему с российским диктатором владимиром путиным нужно попытаться договориться. Об этом он сообщил в интервью турецкому каналу Habertürk, передает корреспондент УНН.

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"Может быть встреча в Стамбуле. Я думаю не важно с чего мы начнем, важно чем мы закончим. Здесь я должен, как Президент быть достаточно прагматичным. Есть вещи о которых нам нужно попытаться договориться с (путиным - ред.)", - сказал Зеленский.

Детали

Зеленский отметил, что как Президент должен вести диалог с россией даже после увиденного в Буче, хотя он не имеет большого желания. Потому что понимает с кем имеет дело.

Поэтому другие страны, в частности Турция будут посредниками.

Дополнение

Как ранее сообщали СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Владимир Зеленский и владимир путин в целом положительно относятся к идее встретиться лично.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечал, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и россии владимира путина является неизбежной для окончания войны, документы для такой встречи готовят на переговорах делегации.