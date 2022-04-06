Экс-министр обороны Эстонии: Украине нужно дать ПВО дальнего радиуса действия

КИЕВ. 6 апреля. УНН. С учетом открытого ландшафта восточной части Украины, поставленные Украине западные переносные зенитно-ракетные комплексы не позволят обеспечить доминирование в ходе боевых действий, в том числе в воздухе. Страны Запада должны предоставить Украине тяжелое вооружение, в частности ПВО дальнего радиуса поражения. Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Европейского парламента, экс-министр обороны Эстонии Свен Миксер, передает УНН.

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"Военная поддержка Украины определенно должна быть значительно увеличена. При том, что должны продолжаться поставки противотанковых орудий и различных типов переносных зенитно-ракетных комплексов, мы должны предоставить Украине тяжелое вооружение. Особенно с учетом того, что боевые действия преимущественно смещаются на Восток, где пространство гораздо более открытое и бой не будет равноценным при наличии одних только ПЗРК. Для обеспечения доминирования на открытом пространстве я поддерживаю предоставление Украине систем противовоздушной обороны большого радиуса действия", - заявил экс-министр обороны Эстонии.

"В данном вопросе работа ведется по двум направлениям, страны, которые готовы передать и располагают такими тяжелыми вооружениями, с которыми уже работают ВСУ. Это на повестке дня", - подытожил депутат Европейского парламента Свен Миксер.

Ранее бригадный генерал армии США Блейн Холт заявил, что вместо создания бесполетной зоны в классическом варианте, США должны рассмотреть вопрос предоставления Украине современного оружия для противодействия авиа и ракетным ударам, а также атакам с моря.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о договоренности по "конкретным шагам", которые должны уменьшить количество российских ракет, попадающих в объекты в Украине, после после переговоров с американской делегацией в Варшаве.

30 марта группа сенаторов США обеих партий призвали ускорить поставки летального и нелетального

вооружения Украине.