Украинские военные провели денацификацию: Зеленский назвал российских оккупантов нацистами

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Во время войны, которую начала россия погибло более 10 тыс. российских военных. Об этом сообщил в интервью турецкому канала Habertürk Президент Украины Владимир Зеленский отметив, что если замысел был в этом, то украинские военные провели денацификацию, передает УНН.

Зеленский отметил, что оккупанты ранее оправдывали свои массовые убийства в Украине, в частности называв это денацификацией.

Цитата

"Это еще раз доказывает, что они собирались уничтожать Украину и называли это денацификацией. Но хочу вам сказать еще раз, что они повели себя, как нацисты, их погибло сегодня, этих военных нацистов более 10 тыс., если замысел был в этом, то я считаю, что наши военные провели денацификацию", - сказал Зеленский.

Дополнение

Украинские разведчики нашли в разбитой русской технике документы, которые свидетельствуют о намерении оккупантов убивать украинских граждан на захваченных землях.

Как писал УНН, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает признать военные преступления россии в войне против Украины геноцидом украинской нации.