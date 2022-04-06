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Украинские военные провели денацификацию: Зеленский назвал российских оккупантов нацистами

Украинские военные провели денацификацию: Зеленский назвал российских оккупантов нацистами

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Во время войны, которую начала россия погибло более 10 тыс. российских военных. Об этом сообщил в интервью турецкому канала Habertürk Президент Украины Владимир Зеленский отметив, что если замысел был в этом, то украинские военные провели денацификацию, передает УНН.

Зеленский отметил, что оккупанты ранее оправдывали свои массовые убийства в Украине, в частности называв это денацификацией.

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"Это еще раз доказывает, что они собирались уничтожать Украину и называли это денацификацией. Но хочу вам сказать еще раз, что они повели себя, как нацисты, их погибло сегодня, этих военных нацистов более 10 тыс., если замысел был в этом, то я считаю, что наши военные провели денацификацию", - сказал Зеленский.

Дополнение

Украинские разведчики нашли в разбитой русской технике документы, которые свидетельствуют о намерении оккупантов убивать украинских граждан на захваченных землях.

Как писал УНН, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает признать военные преступления россии в войне против Украины геноцидом украинской нации.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Владимир Зеленский
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