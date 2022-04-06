Гостомель: комендантский час продлится неделю

КИЕВ. 6 апреля. УНН. На территории Гостомельского поселкового совета комендантский час продлится неделю. Об этом говорится в сообщении главы Киевской ОВА Александра Павлюка в Telegram-канале, пишет УНН.

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"На территории Гостомельского поселкового совета комендантский час усиленно. Она продлится с 06:00 7 апреля до 6:00 14 апреля”, - сообщил Павлюк.

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Так, в это время категорически запрещается находиться на улицах и в других общественных местах, передвигаться в транспорте и пешком, напомнил председатель ОВА.

По его словам, такие временные ограничения необходимы для того, чтобы специалисты имели возможность деблокировать объекты инфраструктуры и сделать их безопасными для возвращения людей.

“Отметим, что на остальной территории области комендантский час будет длиться с 21:00 6 апреля до 06:00 7 апреля”, - добавил глава ОВА.

Добавим

2 апреля Вооруженные силы Украины освободили всю Киевскую область от рашистов.

По состоянию на 5 апреля правоохранители зафиксировали 1200 военных преступлений, которые совершили российские оккупанты в Киевской области.