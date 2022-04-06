Блокирование экспорта российской нефти повлечет резкий рост цен - Минфин США

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Министр финансов США Джанет Йеллен в среду предупредила законодателей, что полный запрет на российскую нефть доставит значительные неудобства потребителям во всем мире. Об этом УНН пишет ссылаясь на CNN.

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"Проблема с блокированием экспорта нефти из россии заключается в том, что многие страны, особенно в Европе, очень зависят от этой нефти", - сказала Йеллен во время слушаний.

"И мы, вероятно, увидим стремительный рост цен, если введем полный запрет на нефть".

Детали

Йеллен сказала, что поскольку спрос на нефть в целом стабильный, слишком много ограничений на поставки могут иметь очень большие последствия для цен".

"Разрабатывая санкции, мы хотим причинить россии максимальную боль, но при этом позаботимся о том, чтобы не причинить чрезмерной боли американцам и нашим партнерам", - сказала Йеллен.

Тем временем руководители нефтяных компаний США пообещали на слушаниях в среду быстро разорвать связи с россией и защитить свои инвестиции.

Дополнение

Генеральный директор Exxon Даррен Вудс повторил, что его компания планирует закрыть свой последний проект в россии, обещание, которое они дали месяц назад.

Генеральному директору Chevron Майк Вирту было предложено взять на себя обязательство прекратить все операции в россии, в том числе поставки российским компаниям смазочных материалов и других материалов.

"Мы остановили все эти продажи, и в ближайшем будущем они не восстановятся", - сказал Вирт.

Дэвид Лоулер, президент BP America, сказал, что в течение 96 часов после вторжения его компания объявила о своем намерении выйти из своей доли в российской "Роснефти", списав до 25 миллиардов долларов.

"ВР была в ужасе от военных действий в войне против Украины, - сказал Лоулер. - Компания очень серьезно относится к нашему ответу".

Гретхен Уоткинс, президент Shell USA, заявила, что Shell прекратила спотовые закупки сырой нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Уоткинс добавила, что компания движется "как можно быстрее" к полному выходу из россии.