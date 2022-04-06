Обстрел мирных жителей в очереди за гуманитарной помощью в Угледаре: 4 человека погибли, 4 - ранены

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сегодня российские оккупанты обстреляли мирных жителей Угледара, когда люди стояли в очереди за гуманитарной помощью. В результате обстрела - 4 погибших и 4 раненых. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Русские цинично обстреляли мирных жителей Угледара, когда те стояли в очереди за гуманитарной помощью. В результате обстрела - 4 погибших и 4 раненых. Также одного человека россияне убили ночью в Очеретино", - написал Кириленко.

Детали

Также удалось уточнить информацию о 1 раненом человеке в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно.

"Каждый русский ответит за свои преступления!", - добавил председатель ОГА.

Напомним

Установлены личности пятерых погибших в подвале Буче.