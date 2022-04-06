Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 32,08 -0,0965 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Последствия будут катастрофические: эколог рассказала, как боевые действия повлияют на загрязнение водоемов
Последствия будут катастрофические: эколог рассказала, как боевые действия повлияют на загрязнение водоемов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
4440

Обстрел мирных жителей в очереди за гуманитарной помощью в Угледаре: 4 человека погибли, 4 - ранены

Обстрел мирных жителей в очереди за гуманитарной помощью в Угледаре: 4 человека погибли, 4 - ранены

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сегодня российские оккупанты обстреляли мирных жителей Угледара, когда люди стояли в очереди за гуманитарной помощью. В результате обстрела - 4 погибших и 4 раненых. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Русские цинично обстреляли мирных жителей Угледара, когда те стояли в очереди за гуманитарной помощью. В результате обстрела - 4 погибших и 4 раненых. Также одного человека россияне убили ночью в Очеретино", - написал Кириленко.

Детали 

Также удалось уточнить информацию о 1 раненом человеке в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно.

"Каждый русский ответит за свои преступления!", - добавил председатель ОГА.

Напомним

Установлены личности пятерых погибших в подвале Буче.

Источник: УНН
Теги: война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.