Без частей тела и изнасилованы: Зеленский объяснил почему россию не спасет пропаганда

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кровавых примеров последствий действий российских оккупантов ежедневно становится все больше, поэтому спрятаться за информационной дискредитацией украинцев будет невозможно для рф. Об этом он сообщил в интервью турецкому каналу Habertürk, передает корреспондент УНН.

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"Этих кровавых примеров, к сожалению становится каждый день все больше и больше. Поэтому спрятаться за информационной дискредитацией украинцев будет невозможным для россии. Много трупов, сотни трупов в братских могилах. В Буче найдена одна из таких братских могил, там где гражданские, дети, взрослые. Дети не могут быть военными. Поэтому за этим спрятаться невозможно. Мы видим, какие они есть: без частей тел, с завязанными руками, замученные, изнасилованные", - сказал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что россияне давно нашли для себя нарратив, что в Украине есть какие-то нацисты, которые уничтожают все русское.

Однако, по его словам, факт есть фактом и война происходит на территории Украины, находят братские могилы украинцев, все это свидетельствует, что рф пришла в страну войной.

Добавим

Посол россии в США Анатолий Антонов заявлял, что украинские военные якобы обстреляли Бучу сразу после выхода российских войск, и это привело к гибели гражданских.

Дополнение

Зеленский назвал русских оккупантов нацистами.

Мэр города Буча Анатолий Федорук сообщал, что около 320 мирных жителей были расстреляны русскими захватчиками во время оккупации города.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch собрала доказательства военных преступлений в городе Буча Киевской области, где 2 апреля были обнаружены трупы людей в гражданской одежде, кое-кого - со связанными за спиной руками, после ухода русских захватчиков.