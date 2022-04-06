Работа гуманитарных коридоров: сегодня эвакуировано 4 892 людей

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Всего за сегодня эвакуировано 4 892 людей. Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук, передает УНН.

Детали

По ее словам, по гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска за сегодня на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 3 686 человек. Из них из Мариуполя - 1 171 человек, 2 515 человек приехали из городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь и Гуляйполе.

Колонна из 11 автобусов для эвакуации жителей Мелитополя и Токмака, которая сегодня выехала из города Запорожье, сейчас находится на блокпосте оккупационных войск в городе Васильевка. Они продолжат движение по маршруту завтра утром.

Также завтра утром из Запорожья будут направлены автобусы для эвакуации людей из города Бердянск.

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и поселка Горное в Луганской области сегодня удалось эвакуировать 1 206 человек.

"Мы каждый день пытаемся прорваться в Мариуполь, однако оккупационные войска и их руководство в рф блокируют все наши попытки и попытки международных организаций. Делегация Международного комитета Красного Креста имела все необходимые согласования с российской стороны и Украины для проезда до Мариуполя и эвакуации людей, однако кроме того, что им не дали проехать, они были арестованы группировками так называемой ДНР и содержались почти сутки за решеткой. Но мы все равно будем продолжать прорываться в Мариуполь. Работаем также над коридорами в другие заблокированные общины для доставки туда гумпомощи и эвакуации людей", - отметила Верещук.

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