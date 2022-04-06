Новости: Криминал и ЧП
6 апреля 2022, 23:25 • Юлиана Росковинская • 8700
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Лозовской общине
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил о ракетном обстреле города российскими оккупантами, передает УНН.
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"Лозовская община попала под ракетный обстрел. Слава Богу, обошлось без человеческих жертв", - отметил он.
Напомним
Оккупанты обстреляли центр оказания гумпомощи в Северодонецке: ранены 5 человек.
Источник: УНН
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