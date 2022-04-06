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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Лозовской общине

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Лозовской общине

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил о ракетном обстреле города российскими оккупантами, передает УНН.

Цитата

"Лозовская община попала под ракетный обстрел. Слава Богу, обошлось без человеческих жертв", - отметил он.

Напомним 

Оккупанты обстреляли центр оказания гумпомощи в Северодонецке: ранены 5 человек.

Источник: УНН
Теги: обстрелы
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