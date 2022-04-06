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Центр противодействия дезинформации при СНБО обнародовал подборку фейков и манипуляций от россии за 6 апреля

Центр противодействия дезинформации при СНБО обнародовал подборку фейков и манипуляций от россии за 6 апреля

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 6 апреля, передает УНН.

Детали

Список фейков, манипуляций и дезинформации: 

· Минобороны рф предупредило, что "украинские войска готовят провокацию с отравляющими веществами в Харьковской области, для чего сотрудники Службы безопасности Украины заминировали хранилище хлора, чтобы его уничтожить и обвинить во взрыве рф". Предостерегаем: это-дезинформация!

· После поражения российских оккупантов на севере Украины пропагандистские медиа вернулись к созданию контента о том, что "западные страны поставляют в Украину некачественное и устаревшее оружие". Предостерегаем: это-манипуляция!

· Несмотря на то, что 503 батальон морской пехоты опроверг заявления российских пропагандистов о сдаче в плен украинских защитников Мариуполя, враг продолжает продуцировать деструктивный контент на этот счет. Предостерегаем: это-фейк!

Напомним 

Центр противодействия дезинформации при СНБО обнародовал подборку фейков и манипуляций от россии по 5 апреля.

Источник: УНН
Теги: СНБО, фейк
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