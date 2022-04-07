Нацизм не имеет будущего: Зеленский обратился к россиянам

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что в мире всерьез меняется отношение к россии после увиденного в Буче, также он обратился к россиянам и призвал требовать прекращения войны, которую развязала рф, пишет УНН.

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"Похоже, в мире наконец серьезно меняется отношение к современному российскому государству. После того, что мир увидел в Буче, когда русские войска оттуда вышли. Теперь отношение ко всем в россии будет простым: либо поддерживаешь поиск мира, либо поддерживаешь ничем не оправданные массовые убийства", - сказал президент.

Детали

Зеленский обратился к россиянам и заявил, что убитые украинцы и украинки в Буче, в Ирпене и в других городах, в которые заходили российские войска, - это последний аргумент. Последний аргумент для каждого гражданина россии, чтобы определиться: за войну они или за мир.

"Если за войну, то вы навсегда - до конца жизни-будете изгоями и в конце концов потеряете все. А если за мир, если у вас есть хоть немного стыда за то, что делают российские войска в Украине, то для таких граждан россии сейчас является ключевым моментом: нужно требовать - именно требовать - прекращения войны. Лучше сейчас, требуя мира, что-то потерять, как-то столкнуться с российской репрессивной машиной, чем если вас до конца жизни будут приравнивать к нацистам. Это касается не только любых общественных персон в россии, не только бизнесменов, но и рядовых граждан", - подчеркнул Зеленский.

Также он добавил, что нацизм не имеет будущего.

"Нацизм не имеет будущего. Массовые убийства не имеют будущего. У всех в россии, кто сейчас не будет требовать прекращения этой позорной войны и вывода российских войск из Украины, нет будущего", - добавил президент.