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Зеленский наградил 171 военнослужащего

Зеленский наградил 171 военнослужащего

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении 171 военнослужащего. Об этом он сообщил во время своего видеообращения, передает УНН.

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"И перед записью этого вечернего обращения уже традиционно я подписал указы о награждении наших героев государственными наградами Украины. 168 военнослужащих Вооруженных Сил. И трое военнослужащих Главного управления разведки", - сказал он.

Напомним 

Зеленский передал семье погибшего фоторепортера Макса Левина орден "За мужество".

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский
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