Экономика - это также фронт: Зеленский призвал реанимировать бизнес

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский 6 апреля провел совещание с членами кабмина. Ключевые вопросы - выполнение государственного бюджета и экономическая активность в нашем государстве. Об этом он сообщил во время своего видеообращения, передает УНН.

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"Мы должны сделать все возможное, чтобы по максимуму восстановить работу отечественных предприятий, торговую деятельность, реанимировать малый и средний бизнес на всей нашей территории, на которой это безопасно и вообще возможно работать. Экономика - это фронт, на котором мы боремся за нашу свободу, за нашу державу, за наших людей. Поэтому нужно постоянно искать пути, чтобы адаптироваться к имеющимся обстоятельствам. Сейчас надо быть максимально креативным и смелым в решении экономических вопросов. Это зависит не только от чиновников и центральной власти в целом. В целом это зависит также от всех руководителей на местном уровне, от политического и бизнесового сообществ", - сказал президент.

Зеленский добавил, что нужно всем вместе найти необходимые идеи, необходимые решения, чтобы экономика страны стабилизировалась.

"Если нужно перемещать предприятия из определенных районов, то должны это делать. Если нужно обновлять законодательство и давать бизнесу больше пространства для развития, депутаты должны быстро это сделать. Если нужно создавать специальные условия для возвращения людей, и это позволяет ситуация безопасности на конкретной территории, то каждый руководитель любого уровня должен выкладываться на сто процентов, чтобы сделать все для возвращения людей на такие безопасные территории", - подчеркнул он.

Напомним

Зеленский прокомментировал новый пакет санкций против рф, который 6 апреля приняли западные государства.