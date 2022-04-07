Полностью поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз: Зеленский о результатах обращения в парламент Ирландии

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, вчера, 6 апреля, обратился к парламенту и народу Ирландии. Об этом он сообщил во время своего видеообращения, передает УНН.

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"Обратился к парламенту и народу Ирландии. Эта страна-одна из первых, пришедших нам на помощь после 24 февраля. И одна из тех, кто проявляет принципиальное лидерство в европейском доме, чтобы эффективно и решительно давить на россию. Как результат моего обращения - имеем хорошую новость: Ирландия полностью поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз. А также будет делать все, чтобы усилить давление на россию настолько, насколько необходимо, чтобы закончилась эта война. Завтра буду обращаться еще к парламентам и народам Греции и Республики Кипр", - сказал президент.

Напомним

Зеленский призвал реанимировать бизнес.