Зеленский призвал руководителей общин в тех областях, где нет угрозы, делать все, чтобы люди возвращались

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех руководителей общин в тех областях, где нет угрозы непосредственных столкновений с врагом на земле, делать все, что возможно, чтобы люди возвращались, работали, а экономические процессы перезапускались. Об этом он сказал во время своего видеообращения, передает УНН.

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"Завершился уже 42-й день российского вторжения. Для военной истории это немного. Но для жизни конкретного человека - это ощутимо. Именно сейчас много наших людей, которые уехали после начала вторжения россии из своих городов, из своих общин, могут задуматься: а что же дальше? А где дальше? В том числе и украинцы за рубежом. В том числе и киевляне и жители других городов севера и центра нашего государства, которые выехали в западные регионы. И я призываю всех руководителей общин в тех областях, где нет угрозы непосредственных столкновений с врагом на земле, делать все, что возможно, чтобы люди возвращались, чтобы люди работали, чтобы экономические процессы перезапускалися. Чтобы нормальная жизнь восстанавливалось настолько, насколько это позволяет безопасность", - сказал президент.

Детали

Он заявил, что это касается всей вертикали местной власти - городских голов, депутатов городских и областных советов.

"Ищите решения для каждого района, для каждой области! Вместе с правительством, вместе с нами, с Офисом Президента, вместе с депутатами Верховной Рады. Экономика, которая работает, - это так же важно, как и наша храбрая, крепкая армия", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что российские оккупанты продолжают накапливать боевую силу, чтобы реализовать свои больные амбиции на Донбассе. Готовятся к возобновлению активных наступательных действий.

"Мы же готовимся к дальнейшему сокращению русского военного потенциала. Живой силы и техники. Мы будем бороться и не отступим. Будем искать все возможные варианты, чтобы защититься, пока россия не начнет всерьез искать мир. Это наша земля. Это наше будущее. И мы их не отдадим. Не устаю ежедневно благодарить каждого нашего защитника, каждой нашей защитницы - всех наших Вооруженных сил, разведки, специальных служб, Нацполиции, всех-всех, кто позволяет нам надеяться и верить в победу. Позволяет рассчитывать на мир. Искренняя благодарность! Искреннее уважение!", - добавил президент Украины.

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