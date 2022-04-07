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Украинские военные за сутки уничтожили три воздушные цели врага

Украинские военные за сутки уничтожили три воздушные цели врага

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Вчера, 6 апреля, зенитные ракетные войска уничтожили три воздушные цели: крылатую ракету, БпЛА и один самолет. Предварительно это истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

Цитата

"Воздушные Силы ВС Украины продолжают уничтожать врага в воздухе! 6 апреля зенитные ракетные войска уничтожили три воздушные цели: крылатую ракету, БпЛА и один самолет. Предварительно это истребитель-бомбардировщик Су-34. Был сбит во время авианалета противника на восточном направлении. Ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам", - говорится в сообщении.

Напомним 

Оккупанты потеряли контроль над населенным пунктом в Херсонской области. Продолжается подготовка к наступлению на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: война с Россией
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