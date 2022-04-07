Украинские военные за сутки уничтожили три воздушные цели врага

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Вчера, 6 апреля, зенитные ракетные войска уничтожили три воздушные цели: крылатую ракету, БпЛА и один самолет. Предварительно это истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

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"Воздушные Силы ВС Украины продолжают уничтожать врага в воздухе! 6 апреля зенитные ракетные войска уничтожили три воздушные цели: крылатую ракету, БпЛА и один самолет. Предварительно это истребитель-бомбардировщик Су-34. Был сбит во время авианалета противника на восточном направлении. Ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам", - говорится в сообщении.

Напомним

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