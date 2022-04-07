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В Энергодаре российские оккупанты начали создавать фейковые органы власти

В Энергодаре российские оккупанты начали создавать фейковые органы власти

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Энергодаре (Запорожская область) российские оккупанты начали утверждать новую фейкову "власть" коллаборантов. Об этом сообщает Энергоатом, передает УНН.

Цитата

"Сначала будто собрались 34 члены "общественного совета самоорганизации Энергодара" и избрали главой "администрации города" главного коллаборациониста Шевчика. Далее Шевчик собственным "приказом" единолично "уволил" законно избранного действующего мэра города Дмитрия Орлова, а заодно и всех руководителей и членов исполнительных органов городской власти. Ну как уволил - подписал записку всех уволить", - говорится в сообщении.

Детали 

Никакой юридической силы и правового смысла эти "решения" не имеют.

"На них вообще не стоит и внимание обращать, а тем более - воспринимать серьезно и признавать. Единственный полезный смысл от "деяний" Шевчика - формализация коллаборантов и документирование их преступлений. Уверены: украинское правосудие медлить не будет. А результатов конкурсного отбора "новых руководителей" ждем с нетерпением. Желательно сразу указывать фамилии, паспортные данные и адреса фактического проживания. Чтобы судьям было легче. Да и неравнодушным горожанам", - добавляют в сообщении.

Напомним 

Ранее сообщалось, что руководством российской федерации рассматривается вопрос формирования на временно занятых территориях оккупационных органов власти.

Источник: УНН
Теги: война с Россией
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