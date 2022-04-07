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Российские оккупанты обстреляли Балаклею, погибли три человека

Российские оккупанты обстреляли Балаклею, погибли три человека

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Российские военные обстреляли оккупированную Балаклею в Харьковской области, погибли три человека. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Российские военные совершили артиллерийский обстрел по жилым домам Балаклеи. В результате квартиры людей частично разрушены. От обстрелов погибли три человека.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры следователями СО Управления СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним 

Обстрел мирных жителей в очереди за гуманитарной помощью в Угледаре: 4 человека погибли, 4 - ранены.

Источник: УНН
Теги: война с Россией, обстрелы
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