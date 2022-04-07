Венедиктова: в Сумской области ВСУ ликвидировали пятерых оккупантов-мародеров

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Украинские военные уничтожили 5 российских военнослужащих в Дептовке Сумской области. Российские оккупанты пытались наворовать украинского имущества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Детали

По ее словам, российские оккупанты крутились возле опрокинутого "Урала", который был набит награбленным имуществом. Несмотря на то, что они знали о наступлении украинских бойцов, мародеры все же решили не убегать.

В результате этого, защитники Украины ликвидировали 5 военных и взяли в плен еще трех оккупантов.

"Конечно, подошли бойцы ВСУ, 5 из 8 откобзонили, а 3 взяли в плен. Произошло все это сегодня в Дептовке Сумской области. Даже перед лицом смерти или плена не грабить у них не получается", - отмечает генеральный прокурор.

Напомним

ВСУ под Авдеевкой ликвидировали итальянца по прозвищу “Бозамбо”, который с 2015 года воевал на стороне оккупантов.