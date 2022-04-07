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Дуда считает действия россии геноцидом украинского народа

Дуда считает действия россии геноцидом украинского народа

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Польши Анджей Дуда считает, что действия россии являются геноцидом в отношении украинцев. Об этом он заявил в интервью каналу CNN, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос журналиста, считает ли Дуда убийства в Буче геноцидом, президент Польши сказал, что с этим трудно не согласиться.

"Цель этого вторжения - уничтожить украинскую нацию", - заявил Дуда.

Он отметил, что гибель большого количества мирных людей свидетельствует о намерениях москвы.

Дуда считает, что Западу надо прекратить диалог с путиным.

"Мы всегда слышали, что с россией нужно говорить. Но диалог с россией не имеет смысла. путину нужно поставить жесткие условия. Надо сказать, что если он не выполнит этих условий, нам не о чем будет говорить", - пояснил он.

Напомним 

Анджей Дуда ответил москве нецензурной польской пословицей.

Источник: УНН
Теги: война с Россией, геноцид украинцев, Анджей Дуда
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