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В Сумах задержали 60-летнего мужчину, который собирал данные для передачи российским военным

В Сумах задержали 60-летнего мужчину, который собирал данные для передачи российским военным

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Сумах задержали 60-летнего мужчину, который собирал данные для передачи военным рф. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

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"В Сумах за подрывную деятельность задержали 60-летнего мужчину. Он собирал данные для передачи военным рф. Мужчину держат под стражей", - отметил Живицкий.

Напомним 

В Изюме задержан коллаборант, который один из первых начал сотрудничать с оккупантами.

Источник: УНН
Теги: Сумы и Сумская область
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