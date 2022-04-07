Новости: Криминал и ЧП
7 апреля 2022, 04:17 • Юлиана Росковинская • 4200
В Сумах задержали 60-летнего мужчину, который собирал данные для передачи российским военным
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Сумах задержали 60-летнего мужчину, который собирал данные для передачи военным рф. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
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"В Сумах за подрывную деятельность задержали 60-летнего мужчину. Он собирал данные для передачи военным рф. Мужчину держат под стражей", - отметил Живицкий.
Напомним
В Изюме задержан коллаборант, который один из первых начал сотрудничать с оккупантами.
Источник: УНН
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