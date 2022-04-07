Украинские военные сбили вражескую ракету, которая летела в направлении Полтавы

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Сумской области ВСУ сбили вражескую ракету, которая летела в направлении Полтавы. Об этом в Telegram сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

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"В районе Липовой Долины люди слышали взрывы - это наши ребята сбили ракету, которая направлялась в направлении Полтавы и остатки ракеты упали на эту территорию", - отметил Живицкий.

Детали

Также председатель Сумской ОГА отметил, что на территории области происходит разминирование территорий после отступления врага.

На территории Роменского района специалисты нашли и уничтожили кассетные элементы (27 шт.) ПТАБ-1 с авиабомбы РБК-500. Они могли сдетонировать в любое время. А в селе Слобода Конотопского района, на огородах у людей, за 300 метров от жилых домов, обнаружили деформированную авиабомбу ФАБ-500ШР, которая не взорвалась. Полицейские взрывотехнической службы ГУНП и работники ГСЧС снаряд обезвредили.

"Напоминаю в который раз: не трогайте незнакомые предметы и не подходите к вражеской заброшенной технике или местам стоянок! Это может быть смертельно опасно", - подчеркнул Живицкий.

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