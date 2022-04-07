В "Укрзализныце" обнародовали график эвакуационных рейсов на 7 апреля
КИЕВ. 7 апреля. УНН. "Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных поездов на 7 апреля, включая международные рейсы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".
Эвакуационные поезда на 7 апреля
Краматорск:
10:00 - 274/273 Краматорск - Львов
16:00 - 276/275 Краматорск - Львов
18:00 - 278/277 Краматорск - Львов
Покровск:
12:00 - 7933 Покровск - Пятихатки
13:00 - 236/235 Покровск - Черновцы
14:00 - 7935 Покровск - Пятихатки
16:30 - 234/233 Покровск - Чоп
Другие:
14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая
17:00 - 7731 Пятихатки - Львов
19:00 - 7733 Пятихатки - Львов
20:00 - 236/235 Черновцы - Кривой Рог
23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
Международные эвакуационные рейсы на 7 апреля
Польша:
07:10 - 35/36 Львов - Пшемысль*
08:30 - 715/716 Киев-Пас - Винница* (11:25) - Пшемысль*
10:30 - 901/902 Днепр - Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
17:02 - 814/813 Львов - Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
18:22 - 35/36 Одесса - Пшемысль*
19:13 - 67/68-910/909 Киев - Варшава/Киев - Хелм*
* билеты в продаже
Словакия:
11:35 №8661 Чоп - Чиерна-над-Тиссоу - Кошице (прибытие 13:49)
16:50 №961 Чоп - Чиерна-над-Тисоу - Кошице (прибытие 18:13)
Венгрия:
В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп - Захонь*
12:30 №33 Мукачево - Будапешт
16:30 №32521 Мукачево - Будапешт
* билеты в продаже
Чехия:
Билеты отсутствуют
Румыния:
23:23 Одесса - Измаил - Исакча (Румыния)
Австрия:
14:07 №749/750 Киев - Львов (21:00) - Вена*
* билеты в продаже