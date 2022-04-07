В "Укрзализныце" обнародовали график эвакуационных рейсов на 7 апреля

КИЕВ. 7 апреля. УНН. "Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных поездов на 7 апреля, включая международные рейсы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".

Эвакуационные поезда на 7 апреля

Краматорск:

10:00 - 274/273 Краматорск - Львов

16:00 - 276/275 Краматорск - Львов

18:00 - 278/277 Краматорск - Львов

Покровск:

12:00 - 7933 Покровск - Пятихатки

13:00 - 236/235 Покровск - Черновцы

14:00 - 7935 Покровск - Пятихатки

16:30 - 234/233 Покровск - Чоп

Другие:

14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая

17:00 - 7731 Пятихатки - Львов

19:00 - 7733 Пятихатки - Львов

20:00 - 236/235 Черновцы - Кривой Рог

23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

Международные эвакуационные рейсы на 7 апреля

Польша:

07:10 - 35/36 Львов - Пшемысль*

08:30 - 715/716 Киев-Пас - Винница* (11:25) - Пшемысль*

10:30 - 901/902 Днепр - Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)

17:02 - 814/813 Львов - Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)

18:22 - 35/36 Одесса - Пшемысль*

19:13 - 67/68-910/909 Киев - Варшава/Киев - Хелм*

* билеты в продаже

Словакия:

11:35 №8661 Чоп - Чиерна-над-Тиссоу - Кошице (прибытие 13:49)

16:50 №961 Чоп - Чиерна-над-Тисоу - Кошице (прибытие 18:13)

Венгрия:

В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп - Захонь*

12:30 №33 Мукачево - Будапешт

16:30 №32521 Мукачево - Будапешт

* билеты в продаже

Чехия:

Билеты отсутствуют

Румыния:

23:23 Одесса - Измаил - Исакча (Румыния)

Австрия:

14:07 №749/750 Киев - Львов (21:00) - Вена*

* билеты в продаже