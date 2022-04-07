В Боромле на Сумщине обнаружили тело замученного оккупантами мужчины со связанными руками и рваными ранами

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В освобожденном селе Боромля в Ахтырском районе Сумской области нашли тело замученного мужчины. Об этом в Telegram сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

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"На территории общины продолжают находить замученных врагами людей. У одного из мужчин было завязано лицо и связаны руки, на правой ноге - рваные раны. В настоящее время личность погибшего не установлена. Этими случаями занимается прокуратура", - отметил Живицкий.

Напомним

В Конотопском районе нашли, по меньшей мере, трех замученных мирных жителей.