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Минэкологии: рф не сможет продать срубленный в Украине лес

Минэкологии: рф не сможет продать срубленный в Украине лес

КИЕВ. 7 апреля. УНН. россия не сможет реализовать древесину, которую она планирует срубить или уже срубила в Украине. Об этом заявил и. о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в эфире телемарафона, информирует УНН.

Детали

Как отметил Стрелец, ему не известно, является ли достоверной информация о намерении войск рф срубить лес в Украине, однако в любом случае россия не сможет реализовать эту древесину.

"Даже если они какое-то количество древесины и спилили, они просто никуда ее не продали", - подчеркнул Стрелец.

По его словам, с 8 марта международный орган сертификации древесины - Лесной попечительский совет (Forest Stewardship Council, FSC) прекратил сотрудничество с россией и беларусью. Сертификат FSC нужен для того, чтобы экспортировать древесину.

Поэтому ни россия, ни беларусь не могут легально продавать древесину в другие страны.

Также он добавил, что министерство попросило Еврокомиссию отслеживать попытки захватчиков обойти этот запрет и не дать россии экспортировать древесину через третьи страны, или по поддельным документам.

Напомним 

Ранее сообщалось, что Путин и Шойгу планируют вырубку и продажу украинского леса.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией, лес
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