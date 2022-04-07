Тайвань объявил о новых санкциях против россии

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Тайвань заявил о новых санкциях против россии, они направлены на ограничение высокотехнологичного экспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Отмечается, что под запрет экспорта в рф попало специальное телекоммуникационное оборудование, компоненты интегральных микросхем и частотно-регулируемые приводы, которые могут использоваться в оборудовании как гражданского, так и военного назначения.

Как заявили в Министерстве экономики Тайваня, санкции вступают в силу с 7 апреля, добавив, что расширенный экспортный контроль соответствует международным санкциям, направленным на ужесточение правил экспорта и потока стратегических высокотехнологичных товаров в россию.

Теперь для экспорта высокоточной продукции все экспортеры товаров в рф должны подавать заявку на получение лицензии в Бюро внешней торговли.

Напомним

Канада ввела санкции против российских олигархов.