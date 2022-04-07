Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,94 -0,1434 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Последствия будут катастрофические: эколог рассказала, как боевые действия повлияют на загрязнение водоемов
Последствия будут катастрофические: эколог рассказала, как боевые действия повлияют на загрязнение водоемов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
11115

Тайвань объявил о новых санкциях против россии

Тайвань объявил о новых санкциях против россии

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Тайвань заявил о новых санкциях против россии, они направлены на ограничение высокотехнологичного экспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Отмечается, что под запрет экспорта в рф попало специальное телекоммуникационное оборудование, компоненты интегральных микросхем и частотно-регулируемые приводы, которые могут использоваться в оборудовании как гражданского, так и военного назначения.

Как заявили в Министерстве экономики Тайваня, санкции вступают в силу с 7 апреля, добавив, что расширенный экспортный контроль соответствует международным санкциям, направленным на ужесточение правил экспорта и потока стратегических высокотехнологичных товаров в россию.

Теперь для экспорта высокоточной продукции все экспортеры товаров в рф должны подавать заявку на получение лицензии в Бюро внешней торговли.

Напомним 

Канада ввела санкции против российских олигархов.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Тайвань
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.