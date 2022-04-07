Командование ВС рф продолжает искать человеческие ресурсы для пополнения своих подразделений - Генштаб

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Командование Вооруженных сил российской федерации продолжает поиски возможностей решения проблемного вопроса пополнения человеческими ресурсами своих подразделений. Русские военные комиссариаты активизировали работу с военнообязанными, которые были уволены с военной службы после 2012 года и имеют военно-учетные специальности водителя, механика-водителя, разведчика, а также младших командиров, сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Детали

Основные усилия оккупанты сосредоточивают на подготовке к наступательной операции на востоке Украины, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Враг продолжает активные действия на Слобожанском, Донецком, Южнобужском и Таврическом направлениях.

На Слобожанском направлении противник и в дальнейшем блокирует город Харьков и осуществляет артиллерийские обстрелы.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает артиллерийские обстрелы населенного пункта Попасная. Цель-задача огневого поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины и возобновление наступления на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку.

Также оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону подразделений наших войск в районе населенного пункта Новотошковское.

На Южнобугском направлении враг осуществляет оборону ранее занятых рубежей, принимает меры по восстановлению боеспособности своих подразделений. Продолжает проводить жесткие фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях Херсонской области.

Часть выведенных российских подразделений размещается в палаточных городках на территории ряда областей российской федерации, граничащих с Украиной. Военнослужащие отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях на территории Украины.

Морально-психологическое состояние указанного личного состава низкое и имеет тенденцию к ухудшению.

Командование Вооруженных сил российской федерации продолжает поиски возможностей решения проблемного вопроса пополнения человеческими ресурсами своих подразделений. Русские военные комиссариаты активизировали работу с военнообязанными, которые были уволены с военной службы после 2012 года и имеют военно-учетные специальности водителя, механика-водителя, разведчика, а также младших командиров.

Официальной причиной вызова в военкоматы является проведение сборов по подготовке по указанным воинским специальностям сроком на 3 месяца.

Также, на территории так называемой приднестровско-молдавской республики проводится соответствующая агитационная работа с населением, что имеет российское гражданство.

Оккупанты продолжают проводить насильственные действия в отношении гражданского населения на временно занятых территориях.

Осуществляют принудительный вывоз населения города Мариуполя во временно оккупированные районы Донецкой области.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено три воздушные цели: крылатую ракету, БПЛА и боевой самолет. Авиация Воздушных Сил продолжала нанесение ракетно-бомбовых ударов по войскам оккупантов.

Напомним

Украинские военные сбили вражескую ракету, которая летела в направлении Полтавы.