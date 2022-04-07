Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,94 -0,1434 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Последствия будут катастрофические: эколог рассказала, как боевые действия повлияют на загрязнение водоемов
Последствия будут катастрофические: эколог рассказала, как боевые действия повлияют на загрязнение водоемов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
17595

Великобритания рассматривает варианты отправки бронетехники в Украину - The Times

Великобритания рассматривает варианты отправки бронетехники в Украину - The Times

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Великобритания разрабатывает план отправки в Украину бронетехники, типа Mastiff или Chakal. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.

Детали

В Министерстве обороны Великобритании рассматривают варианты отправки бронированного транспорта типа Mastiff и автомобилей вроде Chakal, которые могут использоваться как разведывательные или дальнобойные патрульные.

Издание со ссылкой на источники отмечает, что британские войска будут отправлены в соседнюю с Украиной страну для проведения обучения.

"О дальнейшей поддержке, включая противотанковые и зенитные ракеты, Британия объявит в ближайшие дни", - пишет The Times.

Напомним

Правительство США помогает доставить 5 тысяч интернет-терминалов SpaceX в Украину.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания, бронетехника
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.