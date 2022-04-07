Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,94 -0,1434 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Последствия будут катастрофические: эколог рассказала, как боевые действия повлияют на загрязнение водоемов
Последствия будут катастрофические: эколог рассказала, как боевые действия повлияют на загрязнение водоемов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
29355

Из-за избытка нефтепродуктов компания "Лукойл" останавливает свои заводы в россии

Из-за избытка нефтепродуктов компания "Лукойл" останавливает свои заводы в россии

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Компания "Лукойл" останавливает заводы по производству мазута из-за избытка нефтепродуктов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Коммерсант".

Цитата

"В переработке произошло резкое снижение объемов отгрузки мазута и, как следствие, образованию избытка данного топлива в хранилищах", - отмечается в сообщении компании.

Детали 

Как отмечается, заполнение хранилищ из-за низкого спроса привело к остановке нефтеперерабатывающих заводов и снижению производства топлива. Избыток топлива предполагается перенаправить на ТЭЦ и использовать мазут вместо природного газа.

Справка 

Компания "Лукойл" владеет четырьмя НПЗ в россии, является вторым после "Роснефти" крупнейшим нефтепереработчиком в рф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тайвань заявил о новых санкциях против россии, направленные на ограничение высокотехнологичного экспорта.

Источник: УНН
Теги: Россия, Лукойл
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.