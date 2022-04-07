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В Конотопе населению спишут часть долгов за коммунальные услуги

В Конотопе населению спишут часть долгов за коммунальные услуги

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Конотопе спишут долги населения за март. Это касается водоснабжения и содержания придомовых территорий, вопрос оплаты за отопление - рассматривают. Об этом со ссылкой на главу общины Артема Семенихина сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

Цитата

"В Конотопе спишут долги населения за март. Это касается водоснабжения и содержания придомовых территорий, вопрос оплаты за отопление - рассматривают. Кто уже заплатил - тому сделают перерасчет", - говорится в сообщении.

Напомним 

В Харькове отменяют плату за коммунальные услуги.

Источник: УНН
Теги: коммунальные услуги
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