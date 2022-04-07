В Конотопе населению спишут часть долгов за коммунальные услуги

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Конотопе спишут долги населения за март. Это касается водоснабжения и содержания придомовых территорий, вопрос оплаты за отопление - рассматривают. Об этом со ссылкой на главу общины Артема Семенихина сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

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"В Конотопе спишут долги населения за март. Это касается водоснабжения и содержания придомовых территорий, вопрос оплаты за отопление - рассматривают. Кто уже заплатил - тому сделают перерасчет", - говорится в сообщении.

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