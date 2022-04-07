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В Буче разрушено 112 частных домов, которые не подлежат восстановлению - мэр

В Буче разрушено 112 частных домов, которые не подлежат восстановлению - мэр

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Буче Киевской области, которая стала настоящим адом для украинцев, 112 домов разрушены оккупантами и не подлежат восстановлению. Об этом в интервью DW заявил мэр Бучи Анатолий Федорук, пишет УНН.

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«Наши специалисты осматривают частные дома, но пока без детализации. 112 частных домов разрушены до основания и не подлежат восстановлению, еще около сотни повреждены», — заявил мэр.

Детали

Федорук отметил, что 18 многоквартирных домов получили в результате артиллерийских обстрелов тяжелые повреждения и выгорели. Два из них не подлежат восстановлению, поскольку являются панельными.

Мэр города также добавил, что из 50 тысяч населения города, по состоянию на данный момент в Буче осталось 3700 граждан.

Дополнение

Ранее мэр Бучи сообщил, что около 320 мирных жителей были расстреляны российскими захватчиками во время оккупации города.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch собрала доказательства военных преступлений в городе Буча Киевской области, где 2 апреля были обнаружены трупы людей в гражданской одежде, некоторые - со связанными за спиной руками, после отхода российских захватчиков.

Источник: УНН
Теги: Киевская область
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