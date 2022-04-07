На следующей неделе станет известно, когда можно вернуться в Ирпень - мэр

КИЕВ. 7 апреля. УНН. На следующей неделе станет известно, когда жители Ирпеня, у которых уцелело жилье, смогут вернуться в город. Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр города Александр Маркушин, пишет УНН.

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“Дату, когда можно будет возвращаться, я смогу сказать на следующей неделе. Сейчас стоит задача перед коммунальщиками - убрать территорию, забрать очень много снарядов, вывозить трупы. То есть, ребята работают с утра до ночи”, - сказал мэр.

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Он также добавил, что людей, которые похоронены во дворах, будут идентифицировать. Соответствующие службы будут делать экспертизу и ДНК-тест, после чего будет происходить перезахоронение на кладбище.

Дополнение

По информации Александра Маркушина, примерно 200-300 гражданских погибли от рук российских оккупантов в Ирпене Киевской области.