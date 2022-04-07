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Мэр Каховки покинул город из-за угроз от оккупантов

Мэр Каховки покинул город из-за угроз от оккупантов

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Мэр временно захваченной Каховки Херсонской области Виталий Немерец выехал из города из-за угроз от российских захватчиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Каховской территориальной общины.

Детали

Виталий отметил, что ему угрожала реальная опасность, ведь он не захотел сотрудничать с российскими оккупантами. Городской глава выехал на подконтрольную Вооруженным силам Украины территорию.

Цитата

"Полагаю, что от мертвого мэра или мэра где-то в подвале пользы общине нет. Поэтому я принял решение выехать с временно оккупированной Каховщини на подконтрольную ВСУ территорию.

Дорогие мои каховчане! То, что я физически не с вами, не значит, что я вас бросил! Я и в дальнейшем работаю и буду работать для вас - на благо нашей Каховской общины", — написал Немерец.

Напомним 

Во временно захваченной Каховке на Херсонщине прекратило патрулирование общественное формирование "Щит". В городе будет работать "военная полиция" российских оккупантов.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область
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