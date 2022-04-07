На сегодня согласовано 10 гуманитарных коридоров
КИЕВ. 7 апреля. УНН. На сегодня в Украине согласовано 10 гуманитарных коридоров в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Об этом в своем Telegram сообщила вицепремьер-министр Ирина Верещук, пишетУНН.
Донецкая область
Мариуполь - Запорожье (на собственном транспорте)
Запорожская область
(на собственном транспорте и автобусами:
Бердянск - Запорожье
Токмак - Запорожье
Мелитополь - Запорожье
(на собственном транспорте):
Энергодар - Запорожье
Луганская область
Северодонецк - Бахмут (место сборов: проспект Химиков, 28)
Лисичанск - Бахмут (место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324)
Попасная-Бахмут (место сборов: ул. Первомайская, 42)
С. Горное-Бахмут (место сборов: ул. Гагарина, 13)
Рубежное-Бахмут
Добавим
За прошедшие сутки гуманитарными коридорами эвакуировали 4 892 людей.