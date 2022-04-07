На сегодня согласовано 10 гуманитарных коридоров

КИЕВ. 7 апреля. УНН. На сегодня в Украине согласовано 10 гуманитарных коридоров в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Об этом в своем Telegram сообщила вицепремьер-министр Ирина Верещук, пишетУНН.

Донецкая область

Мариуполь - Запорожье (на собственном транспорте)

Запорожская область

(на собственном транспорте и автобусами:

Бердянск - Запорожье

Токмак - Запорожье

Мелитополь - Запорожье

(на собственном транспорте):

Энергодар - Запорожье

Луганская область

Северодонецк - Бахмут (место сборов: проспект Химиков, 28)

Лисичанск - Бахмут (место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324)

Попасная-Бахмут (место сборов: ул. Первомайская, 42)

С. Горное-Бахмут (место сборов: ул. Гагарина, 13)

Рубежное-Бахмут

Добавим

За прошедшие сутки гуманитарными коридорами эвакуировали 4 892 людей.



