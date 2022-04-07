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Эксперт рассказал, какие этапы предусматривает алгоритм гуманитарного разминирования территорий
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На сегодня согласовано 10 гуманитарных коридоров

На сегодня согласовано 10 гуманитарных коридоров

КИЕВ. 7 апреля. УНН. На сегодня в Украине согласовано 10 гуманитарных коридоров в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Об этом в своем Telegram сообщила вицепремьер-министр Ирина Верещук, пишетУНН.

Донецкая область

Мариуполь - Запорожье (на собственном транспорте)

Запорожская область 

(на собственном транспорте и автобусами: 

Бердянск - Запорожье

Токмак - Запорожье 

Мелитополь - Запорожье

(на собственном транспорте):

Энергодар - Запорожье 

Луганская область 

Северодонецк - Бахмут (место сборов: проспект Химиков, 28)

Лисичанск - Бахмут (место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324)

Попасная-Бахмут (место сборов: ул. Первомайская, 42)

С. Горное-Бахмут (место сборов: ул. Гагарина, 13)

Рубежное-Бахмут

Добавим 

За прошедшие сутки гуманитарными коридорами эвакуировали 4 892 людей.

Источник: УНН
Теги: эвакуация
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