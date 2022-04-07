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Херсонская область нуждается в гуманитарной помощи и эвакуации - ОГА

Херсонская область нуждается в гуманитарной помощи и эвакуации - ОГА

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Херсонская область нуждается в гуманитарной помощи и эвакуации людей, сообщается в сводке из ОГА за сутки, пишет УНН.

Цитата

"Люди самостоятельно пытаются выезжать из оккупированных сел. Область нуждается в гуманитарной помощи и эвакуации людей, в частности, Бериславский район и села на границе с Николаевской области", - говорится в сообщении.

Также сообщается о большом количестве взрывов на территории области, о том, что есть сообщения о разрушениях и жертвах.

Дополнение

7 апреля согласовано 10 гуманитарных коридоров.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область
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